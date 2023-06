"Eyes on Hamburg": Wie sich die Stadt verändert und wo Menschen leben/lebten

Hamburg - Am Donnerstagabend wird in Hamburg die Fotoausstellung "Eyes on Hamburg" im "Museum der Arbeit" f eierlich eröffnet. TAG24 hat sich für Euch vorher einmal umgeschaut.

Am Mittwoch wurden die Werke in Anwesenheit des ersten Preisträgers von 2019, Axel Beyer, wie auch Alexandra Polina und Irina Ruppert vorgestellt.

"Man sieht das Alte, die gegenwärtige Situation und das Zukünftige auftauchen. Bei einigen Motiven ist tatsächlich nicht immer klar: Was wird da gerade renoviert und abgerissen oder was wird neu gebaut?"

Alexandra Polina: "Auch als Frau muss man sich ganz anders behaupten und gleichzeitig strahle ich als Frau weniger Gewaltpotenzial und Gefahr aus. Das kann ich für mich ausnutzen." © TAG24/Nora Petig

Alexandra Polina ("Steindamm-Atlas") ist vor fünf Jahren nach Hamburg gezogen. Ihre erste ganz eigene Wohnung fand sie in der Straße Steindamm in St. Georg - ein absoluter Brennpunkt in Hamburg.

"Seitdem ich dort eingezogen bin, fand ich alles faszinierend, was sich vor meinen Augen abgespielt hat", verriet Polina am Mittwoch. Am meisten, dass so viele unterschiedliche Geschichten, Milieus und Backgrounds zusammen und meistens friedlich existieren.

Es sei jedes Mal eine Überwindung, sich auf der Straße aufzuhalten und zu fotografieren. Auch wegen der Technik, die sie dabeihabe.

Angst hat sie aber offenbar nicht. "Als Frau muss man sich ganz anders behaupten. Gleichzeitig strahle ich als Frau weniger Gewaltpotenzial und Gefahr aus. Das kann ich auch für mich ausnutzen."

Ihre Herkunft aus Usbekistan verschaffe ihr einen ganz anderen Zugang zu den Leuten. "Weil ich die Ästhetiken und auch die Umgangsformen ganz anders verstehe", sagte die.

Sie selbst sei als Minderheit im muslimisch geprägten Usbekistan aufgewachsen. "Und ich glaube, das spielt alles mit eine Rolle beim Machen des Projekts. Wie ich Menschen begegne, was sie mir zurückgeben können und wie wir zusammenarbeiten können."

Wichtig sei ihr, besonders im Kontext von Stadtentwicklung, "dass migrantische Perspektiven auch berücksichtigt werden".