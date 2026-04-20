Frau randaliert in Mehrfamilienhaus und wirft Gegenstände aus dem Fenster: SEK rückt aus
Hamburg - Großeinsatz in der Hansestadt! Am Montagabend wurden Einsatzkräfte nach Hamburg-Horn gerufen. Der Grund: Eine Frau randalierte in einem Mehrfamilienhaus.
Gegen 18.25 Uhr rückte die Polizei in die Straße Bergstieg aus, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24. Eine Frau befand sich dort in einem psychischen Ausnahmezustand.
Zuvor hatte die Dame offenbar herumgeschrien, warf sogar Gegenstände aus dem Fenster.
Ein Reporter vor Ort berichtete, dass die Frau dabei unter anderem Brot und Flaschen aus dem Haus auf die Straße geworfen habe und mit einem Messer drohte.
Da die Lage zunächst noch unklar war, wurde auch das SEK (Spezialeinsatzkommando) hinzugezogen.
Die Einsatzkräfte des SEK haben die Frau schließlich aus dem Mehrfamilienhaus herausgeholt. Im weiteren Verlauf soll die Dame nun einem Amtsarzt vorgestellt werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, erklärte der Sprecher abschließend. Gegen 20.20 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.
Titelfoto: Lars Ebner