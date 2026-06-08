Metallsplitter auf Strecke von Hamburger Ironman! Teilnehmer gestoppt, Polizei sucht Zeugen

Hamburg - Beim Ironman in Hamburg ist es am Sonntag zu einem Zwischenfall gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen .

Zahlreiche Sportler nehmen am Sonntag am Ironman in Hamburg teil. © Georg Wendt/dpa

Auf einem Teilabschnitt der Radstrecke lagen mehrere Metallsplitter auf dem Asphalt. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um millimetergroße Kleinstteile.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge haben Unbekannte die Splitter auf die Fahrbahn gebracht.

Mindestens ein 29-jähriger Teilnehmer des Rennens stürzte in dem Abschnitt, in dem die Metallteile lagen, erlitt eine Fraktur und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Inwiefern die durch Späne verursachten Schäden an den Reifen ursächlich für den Sturz waren, ist Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

Etwa 50 Teilnehmer seien zudem durch Raddefekte gestoppt worden, hieß es von der Polizei. Nach Medienberichten mussten sogar bis zu 150 Triathleten ihr Rennen unterbrechen. Das Profifeld war nicht betroffen. Vor Ort wird weiter ermittelt.