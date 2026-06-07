Ironman legt heute Hamburg lahm: Zahlreiche Straßen dicht

Hamburg - Wegen der Ironman-Europameisterschaft sind am heutigen Sonntag zahlreiche Straßen in Hamburg gesperrt.

Teilnehmer schwimmen nach dem Start in der Binnenalster vor der Lombardsbrücke. © Georg Wendt/dpa

Die Strecke für das 180 Kilometer lange Radrennen, das Teil des Ironmans ist, reicht nach Angaben der Veranstalter von Othmarschen im Westen über die Innenstadt und an der Norderelbe entlang bis zum Zollenspieker in Kirchwerder. Die Straßen sind seit 6 Uhr morgens gesperrt und werden gegen 17.30 Uhr wieder freigegeben. Es werden rund 3000 Teilnehmer erwartet.

Die fast 90 Kilometer lange Strecke könne nur an einigen wenigen Schleusenpunkten von Anliegern gequert werden, heißt es. Der Hamburger Hauptbahnhof ist nur eingeschränkt mit dem Auto erreichbar, Wallringtunnel und Lombardsbrücke sind gesperrt.

Vor dem Radrennen schwimmen die Teilnehmer 3,8 Kilometer auf der Alster, als dritte Disziplin steht ein Marathonlauf auf dem Programm. Freizeitkapitäne können die Binnen- und den südlichen Teil der Außenalster bis Sonntagnachmittag um 14 Uhr nicht nutzen.

Für die Laufstrecke sind zahlreiche Straßen am westlichen Ufer der Alster von 10.30 Uhr bis 23.30 Uhr reserviert.