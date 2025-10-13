Date endet mit Notarzt-Einsatz: Frauen steigen zu Mann ins Auto, kurz darauf sind sie bewusstlos

Hamburg - Was für ein Date! Ein Mann hatte sich am Montagabend in Hamburg mit zwei Frauen verabredet. Als diese zu ihm ins Auto stiegen, wurden sie plötzlich bewusstlos.

Rettungskräfte mussten die beiden alkoholisierten Frauen behandeln. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich das Trio gegen 20.15 Uhr an der Cuxhavener Straße im Stadtteil Fischbek getroffen.

Kurz nachdem die beiden Damen ins Auto des Mannes gestiegen waren, verloren sie das Bewusstsein. Als der Fahrer das bemerkte, fuhr er sofort an den Straßenrand und alarmierte die Rettungskräfte.

Während eine der beiden Frauen schon relativ schnell wieder auf den Beinen war, musste die andere von einem Notarzt untersucht und in ein Krankenhaus gebracht werden.