Trauerfeier nach Tod einer Familie in der Türkei: Großvater versagt die Stimme

Hamburg - In einer Moschee in Hamburg -Eidelstedt fand am Sonntag eine Trauerfeier für die vierköpfige Familie statt, die im Türkei-Urlaub an einer Vergiftung starb .

Yilmaz Böcek (58) nahm an der Trauerfeier für seine Familie teil. © André Lenthe Fotografie

Um 16.30 Uhr versammelte sich die Trauergemeinde in der Moschee, um der Familie zu gedenken.

Auch der Vater des verstorbenen Servet Böcek, Yilmaz Böcek, nahm an der Trauerfeier für seinen Sohn, dessen Frau und die beiden Enkelkinder teil.

Bei der Zeremonie, die auch der türkische Generalkonsul in Hamburg besuchte, wurde laut Reporter vor Ort aus dem Koran rezitiert.

Anschließend habe Böcek zu einer Ansprache ansetzen wollen, seine Stimme habe aber schon nach wenigen Sekunden versagt. Zu groß war der Schmerz über den Verlust.

Gegenüber dem NDR hatte der Großvater kürzlich Konsequenzen für diejenigen gefordert, die für den Tod der Familie verantwortlich sind.

"Ich werde so lange kämpfen, bis die Zuständigen alle hinter Gittern sind. Meine Familie kommt nicht mehr zurück, aber ich kann andere Unschuldige vielleicht retten", so der 58-Jährige.

Ein Jahr zuvor hatte bereits eine Hamburger Studentin (†23) wegen einer Vergiftung durch Insektizide in Istanbul ihr Leben verloren.