760
Stromausfall in Hamburg: Diese Stadtteile sind betroffen
Hamburg - Am Samstagabend ist der Strom in manchen Teilen Hamburgs aus noch unbekannter Ursache ausgefallen.
In den Hamburger Gebieten Kleiner Grasbrook, Steinwerder und Wilhelmsburg ist der Strom seit etwa 19.30 Uhr weg. Das teilte Stromnetz Hamburg via "X" mit.
Techniker seien bereits vor Ort dabei, die Störung zu beheben.
Gegen 21 Uhr soll der Strom wieder fließen.
Warum die Stadtteile ohne Strom sind, teilten die Hamburger Energienetze zunächst nicht mit. Nach Angaben der Feuerwehr sind wenige Privathaushalte und rund 40 Gewerbebetriebe von dem Ausfall betroffen.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa