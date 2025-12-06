Stromausfall in Hamburg: Diese Stadtteile sind betroffen

Hamburg - Am Samstagabend ist der Strom in manchen Teilen Hamburg s aus noch unbekannter Ursache ausgefallen.

In mehreren Stadtteilen von Hamburg ist am Samstag der Strom ausgefallen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

In den Hamburger Gebieten Kleiner Grasbrook, Steinwerder und Wilhelmsburg ist der Strom seit etwa 19.30 Uhr weg. Das teilte Stromnetz Hamburg via "X" mit.

Techniker seien bereits vor Ort dabei, die Störung zu beheben.

Gegen 21 Uhr soll der Strom wieder fließen.