Stromausfall in Hamburg: Diese Stadtteile sind betroffen

Stromausfall in Hamburg: Die Stadtteilen Kleiner Grasbrook, Steinwerder und Wilhelmsburg sind derzeit ohne Strom.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am Samstagabend ist der Strom in manchen Teilen Hamburgs aus noch unbekannter Ursache ausgefallen.

In mehreren Stadtteilen von Hamburg ist am Samstag der Strom ausgefallen. (Symbolbild)
In mehreren Stadtteilen von Hamburg ist am Samstag der Strom ausgefallen. (Symbolbild)  © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

In den Hamburger Gebieten Kleiner Grasbrook, Steinwerder und Wilhelmsburg ist der Strom seit etwa 19.30 Uhr weg. Das teilte Stromnetz Hamburg via "X" mit.

Techniker seien bereits vor Ort dabei, die Störung zu beheben.

Gegen 21 Uhr soll der Strom wieder fließen.

Warum die Stadtteile ohne Strom sind, teilten die Hamburger Energienetze zunächst nicht mit. Nach Angaben der Feuerwehr sind wenige Privathaushalte und rund 40 Gewerbebetriebe von dem Ausfall betroffen.

