Neuer S-Bahn-Tunnel für Hamburg: Projekt gestoppt

Hamburg - Das Projekt eines neuen S-Bahntunnels zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und dem neuen Bahnhof Altona ist zum Stillstand gekommen.

An der Westseite der Gleise an der S-Bahnstation Diebsteich wird gebaut. © Christian Charisius/dpa

Der sogenannte Verbindungsbahnentlastungstunnel (VET) soll ermöglichen, dass auf der viel befahrenen Verbindungsbahn über Dammtor und Sternschanze zwei S-Bahngleise frei werden und von Fern- und Regionalzügen genutzt werden können.

"Beim VET sind derzeit keine Planungsfortschritte erkennbar", erklärte der Senat auf eine Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion.

Eine angekündigte Studie zum Eisenbahnknoten Hamburg habe das Bundesverkehrsministerium bislang nicht beauftragt. Auch die Finanzierung des Projekts sei unklar. Der Senat sieht den Bund in der Pflicht.

"Eine Finanzierungszusage des Bundes erfolgte bisher nicht", hieß es. Zu den geschätzten Kosten wollte der Senat keine Angaben machen. Die Entlastung der Verbindungsbahn ist für den Ausbau des Deutschlandtakts wichtig.

Vor gut zwei Jahren hatte sich der Senat für zwei Varianten einer möglichen Streckenführung des S-Bahntunnels entschieden. Eine im März 2023 vorgestellte Machbarkeitsstudie hatte ergeben, dass fünf Streckenführungen möglich seien.

Verkehrssenator Anjes Tjarks (44, Grüne) hatte im vergangenen September angekündigt, dass Hamburg den Bau der neuen U-Bahnlinie U5 vorantreiben werde. Eigentlich sollte dieses Projekt mit dem S-Bahntunnel kombiniert werden.

"Der Punkt ist überschritten, mit dem wir den Verbindungsbahnentlastungstunnel und die U5 zusammen bauen können", sagte der Senator.