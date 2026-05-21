Plötzlich giftgrünes Wasser in Hamburgs Brunnen: Was steckt dahinter?

Hamburg - Mit leuchtend grünem Wasser in mehreren Hamburger Brunnen haben die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion gegen die Gaspolitik der Regierung protestiert.

Das Wasser von Springbrunnen des Parks Planten un Blomen ist am Donnerstag plötzlich grün gefärbt. © Bodo Marks/dpa

Dafür hat die Gruppe eigenen Angaben zufolge am Morgen vier Brunnen in der Innenstadt sowie Wasserbecken in den Wallanlagen mit dem ungiftigen Farbstoff Uranin eingefärbt.

Mit den Aktionen in Hamburg und einem Dutzend weiteren deutschen Städten will die Gruppe eigenen Angaben zufolge gegen die konzernfreundliche Gaspolitik und das "Greenwashing" von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche protestieren.

Extinction Rebellion bezeichnet es als Kunstaktion. Es gehe darum, auf den zerstörerischen Fokus auf Gas als Energieträger aufmerksam machen.

Der fluoreszierende Farbstoff wird unter anderem zur Dichtheitsprüfung, als Köder im Angelsport und für Badesalze verwendet. Er verschwindet den Angaben zufolge in Abhängigkeit von der Intensität nach einigen Stunden beziehungsweise Tagen.