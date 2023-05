06.05.2023 08:18 Großeinsatz am Lattenkamp: HSV-Fan in U-Bahn mit Messer verletzt

Am U-Bahnhof Lattenkamp in Hamburg-Alsterdorf ist am Freitagabend ein Mann schwer verletzt worden.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - Am U-Bahnhof Lattenkamp in Hamburg-Alsterdorf ist am Freitagabend ein Mann schwer verletzt worden. Rettungskräfte versorgen den verletzten HSV-Fan am U-Bahnhof Lattenkamp. © JOTO Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 mitteilte, war es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer U-Bahn gekommen. Nach ersten Erkenntnissen soll zunächst ein 35-Jähriger mit mehreren Jugendlichen in Streit geraten sein, weil diese unter anderem ihre Füße auf die Sitze der Bahn gestellt hatten. Ein 66-jähriger zunächst Unbeteiligter habe sich in die Auseinandersetzung eingemischt. Er sei schließlich von dem jüngeren Mann mit einem Messer verletzt worden. Der HSV-Fan, der wohl nach dem Spiel des Hamburger Klubs im Volksparkstadion auf dem Heimweg war, erlitt eine Schnittwunde am Kopf. Hamburg Lokal Teilnehmer wird bei 1.-Mai-Demo in Hamburg schwer verletzt: Polizei ermittelt intern Weitere Fahrgäste wählten daraufhin den Notruf. Sieben Streifenwagen der Polizei und zwei Rettungswagen rückten zum Bahnhof Lattenkamp an. Der verletzte Mann wurde zunächst auf dem Bahnsteig versorgt. Lebensgefahr bestand laut Feuerwehr nicht. Beamte der Polizei befragten vor Ort Zeugen und nahmen den mutmaßlichen Täter fest. Er wurde mit blutigen Fingern und in Handschellen zur Wache gebracht.

Titelfoto: JOTO