Wasserrohrbruch sorgt für Verkehrschaos: Diesen Bereich solltet Ihr umfahren

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Am Mittwochmorgen kam es zu einem Wasserrohrbruch in Heimfeld. Die B73 ist voll gesperrt. Wie lange die Straßensperrung andauern wird, ist noch unklar.

Von Bernhard Sprengel, Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Achtung, Verkehrschaos: In Hamburg-Harburg sorgt ein Wasserrohrbruch auf der Buxtehuder Straße für Straßensperrungen.

Die Buxtehuder Straße ist aktuell komplett gesperrt.
Die Buxtehuder Straße ist aktuell komplett gesperrt.  © Christoph Seemann / Hamburg News

Die Hamburger Polizei bittet darum, den Bereich in größtmöglichem Abstand zu umfahren. Am Mittwochmorgen kam es in der Höhe des Bleicherwegs zu einem größeren Wasserrohrbruch.

Wie der städtische Versorger Hamburg Wasser mitteilte, sei die Fahrbahn über die gesamte Breite unterspült worden. Die Vollsperrung sei eingerichtet worden, um den Schaden genauer zu lokalisieren und das Ausmaß der Unterspülung zu prüfen.

Hamburg Wasser hat die betroffene Trinkwasserleitung bereits vom Netz genommen. Trotzdem sei die Trinkwasserversorgung sichergestellt.

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Momentan ist die B73 ist in beide Richtungen voll gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist aktuell noch unklar.

Mögliche Umleitung wegen Bauarbeiten gesperrt

Die vierspurige Buxtehuder Straße ist als Bundesstraße 73 eine zentrale Verkehrsachse in Harburg. Sie verbindet die B75 und die Harburger Innenstadt mit der A7.

Eine mögliche Umleitungsstrecke über den Fürstenmoordamm und die A7-Anschlussstelle Hausbruch ist wegen Bauarbeiten ebenfalls voll gesperrt, nach Angaben des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer noch bis Donnerstag.

Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News

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