S-Bahn bleibt mitten auf der Strecke liegen: Über 400 Menschen müssen evakuiert werden

Hamburg - Ausgerechnet am Rande des Hafengeburtstags , als die Bahnen rund um den Hafen ohnehin deutlich stärker ausgelastet waren als sonst, ist am späten Samstagabend eine S-Bahn mitten auf Strecke liegen geblieben. Mehr als 400 Fahrgäste mussten evakuiert werden.

Am Samstagabend ist eine S-Bahn der Linie S5 liegen geblieben. Ein Teil des Zuges befand sich noch am Bahnsteig, die andere Hälfte bereits auf freier Strecke. © HamburgNews

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 21.37 Uhr zur Station Elbbrücken in die Zweibrückenstraße alarmiert.

Betroffen war eine S-Bahn der Linie S5, die aus bislang ungeklärter Ursache mit einem technischen Defekt auf der Strecke liegen blieb. Mehrere Versuche, den Zug wieder in Bewegung zu setzen, scheiterten.

Daraufhin entschieden sich Feuerwehr, Bundespolizei und Mitarbeitende der Hamburger Hochbahn zur Evakuierung der Fahrgäste.

Mithilfe von Leitern wurden mehr als 400 Menschen aus dem Zug geholt und über die Brücke zurück zum Bahnhof Elbbrücken begleitet. Dabei soll eine Person einen Schwächeanfall erlitten haben und in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Der Vorfall sorgte zeitweise für erhebliche Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. Die Verbindung zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Harburg war in beide Richtungen gesperrt.