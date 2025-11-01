Halloween mit Drohnenüberwachung: Das ist die Bilanz der Polizei

Hamburg - In Hamburg ist in der Halloween-Nacht weitgehend friedlich gefeiert worden. Nur vereinzelt kam es zu Böllerwürfen und Sachbeschädigungen.

Die Feuerwehr musste vereinzelt zu Einsätzen ausrücken. In diesem Fall wurde eine Mülltonne in Brand gesetzt. © Daniel Bockwoldt/dpa

Nach einer Bilanz der Polizei Hamburg zu der Nacht von Freitag auf Samstag verlief Halloween in diesem Jahr ruhiger als in vorhergegangenen Jahren. Verantwortlich dafür seien auch die verstärkten Maßnahmen der Polizei.

Die Polizeikommissariate seien von der Landesbereitschaftspolizei unterstützt worden und hätten einen besonderen Blick auf bekannte Schwerpunkte gehabt.

Demnach sei sie unter anderem in den Stadtteilen Harburg, Wilhelmsburg, Steilshoop und Billstedt im Einsatz gewesen.

Dieses Jahr unterstützen zum ersten Mal auch Drohnen die Beamten an Halloween.