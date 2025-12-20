Eine andere Art Schlitten: Weihnachtsmann fährt in historischer S-Bahn
Hamburg - Es weihnachtet sehr: Am Adventssamstag ist der Weihnachtsmann in Hamburg mit einem ganz besonderen Gefährt unterwegs.
Anstatt mit einem Schlitten bewegt sich der Weihnachtsmann mit einer historischen S-Bahn aus dem Jahr 1984 durch die Hansestadt.
Dabei verteilt Santa Claus sogar Geschenke an die kleinen Gäste, wie der Historische S-Bahn Hamburg e. V. mitteilte.
Außerdem gibt es an Board des Museumszuges Kaffee, Kuchen, kleine Snacks, sowie alkoholfreien Punsch und Kaltgetränke zu kleinen Preisen.
Wer sich an die weihnachtliche Fahrt mit der historischen S-Bahn später noch in Form eines Mitbringsels erinnern möchte, kann an dem Souvenirstand an Bord fündig werden.
Für die Fahrt mit dem Weihnachtszug reicht ein gewöhnliches hvv-Ticket oder Deutschlandticket aus.
Da an den Weihnachtsfahrten mit einer hohen Auslastung gerechnet wird, wird darum gebeten, große Gepäckstücke zu Hause zu lassen.
Der historische Weihnachtszug ist auf S1-Linie unterwegs
Der historische Weihnachtszug wird auf der Linie der S1 zwischen Barmbek und Blankenese unterwegs sein, dabei hält die S-Bahn an allen Stationen des regulären Linienweges.
Die erste Weihnachtsfahrt startet in Ohlsdorf um 11.03 Uhr, über den Hauptbahnhof und City-Tunnel geht es in Richtung Altona und Blankenese.
Der historische Weihnachtszug pendelt mehrmals die Strecke der S1 hin und her. Um 18.39 Uhr endet die letzte Fahrt wieder in Ohlsdorf.
Der genaue Fahrplan kann auf der Website der Historischen S-Bahn Hamburg e. V. nachverfolgt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Marcus Brandt/dpa, Fabian Sommer/dpa