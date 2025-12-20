Eine andere Art Schlitten: Weihnachtsmann fährt in historischer S-Bahn

Hamburg - Es weihnachtet sehr: Am Adventssamstag ist der Weihnachtsmann in Hamburg mit einem ganz besonderen Gefährt unterwegs.

Mit einer historischen S-Bahn ist der Weihnachtsmann am Samstag in Hamburg unterwegs. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Anstatt mit einem Schlitten bewegt sich der Weihnachtsmann mit einer historischen S-Bahn aus dem Jahr 1984 durch die Hansestadt.

Dabei verteilt Santa Claus sogar Geschenke an die kleinen Gäste, wie der Historische S-Bahn Hamburg e. V. mitteilte.

Außerdem gibt es an Board des Museumszuges Kaffee, Kuchen, kleine Snacks, sowie alkoholfreien Punsch und Kaltgetränke zu kleinen Preisen.

Wer sich an die weihnachtliche Fahrt mit der historischen S-Bahn später noch in Form eines Mitbringsels erinnern möchte, kann an dem Souvenirstand an Bord fündig werden.

Für die Fahrt mit dem Weihnachtszug reicht ein gewöhnliches hvv-Ticket oder Deutschlandticket aus.

Da an den Weihnachtsfahrten mit einer hohen Auslastung gerechnet wird, wird darum gebeten, große Gepäckstücke zu Hause zu lassen.