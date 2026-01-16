Hamburg Airport: Mehr als 90 Millionen Euro für neue Gepäckanlage

Von Markus Klemm Der Flughafen Hamburg erneuert für mehr als 90 Millionen Euro seine Gepäckförderanlage, über die täglich bis zu 30.000 Koffer bewegt werden.

Durch die Erneuerungen soll es mehr Platz für die Lagerung von Gepäck geben. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

"Teile der Anlage sind inzwischen rund 20 Jahre alt, daher ist eine Erneuerung nun erforderlich", sagte Airport-Chef Christian Kunsch anlässlich des symbolischen Spatenstichs für den Bau einer neuen Sortierhalle.

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) sagte, für eine verlässliche Infrastruktur seien Investitionen unabdingbar.

"Das gilt natürlich auch für den Hamburger Flughafen, der als ältester internationaler Verkehrsflughafen Deutschlands seine Anlagen Schritt für Schritt erneuert."

Die derzeitige Anlage in Terminal 1 ist nach Angaben des Flughafens seit 2005 in Betrieb und umfasst eine rund 3,5 Kilometer lange Förderstrecke.

Sie werde nun im laufenden Betrieb durch moderne Systeme ersetzt, um die Streckenführung zu optimieren und die Gepäckwege effizienter zu gestalten.