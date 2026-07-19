Königlicher Besuch nach fast einem Jahr Pause: So lange bleibt die Queen Mary 2 noch in Hamburg
Hamburg - Fast ein Jahr ist es her, dass die "Queen Mary 2" in Hamburg zu Besuch war. Am Sonntag machte das Schiff dann endlich wieder am Cruise Center Steinwerder am Kronprinzkai fest.
Offiziell war die Ankunft für 7 Uhr am Sonntagmorgen geplant. Doch tatsächlich erreichte die "Queen Mary 2" den Hafen nach Angaben des NDR bereits drei Stunden früher. Noch bis circa 19 Uhr kann der 345 Meter lange Ozeanriese am Cruise Center bestaunt werden.
Während des Aufenthalts findet ein Teilgästewechsel statt: Vor allem deutschsprachige Reisende verlassen den Oceanliner oder gehen für ihre nächste Etappe an Bord.
Die Rückkehr des Schiffs in die Hansestadt ist für viele Hamburger etwas Besonderes. Der Dampfer ist seit mehr als 20 Jahren immer wieder Gast im Hamburger Hafen.
Nach der Fertigstellung im Jahr 2003 wurde das Schiff 2004 von Queen Elizabeth II. getauft und hat sich seitdem eine große Fangemeinde aufgebaut. Platz bietet der Ozeanriese für bis zu 2620 Passagiere.
"Queen Mary 2" kommt 2026 noch drei weitere Male nach Hamburg
Dabei ist die "Queen Mary 2" nicht einfach nur ein weiteres Kreuzfahrtschiff. Das bei Chantiers de l'Atlantique in Frankreich gebaute Schiff wurde speziell für den regelmäßigen Einsatz im Transatlantik-Gebiet entwickelt. Technisch und nautisch unterscheidet sich der Oceanliner deshalb von vielen anderen Schiffen - unter anderem durch seinen Tiefgang.
Die aktuelle Reise führt das Schiff vom 19. bis 28. Juli 2026 von Hamburg über Southampton und mehrere Seetage auf dem Atlantik nach New York City.
Doch die nächste Gelegenheit für einen Blick auf das berühmte Schiff lässt nicht lange auf sich warten. Die "Queen Mary 2" wird 2026 noch drei weitere Male in Hamburg erwartet: am 27. August, am 2. September und am 20. Oktober.
Titelfoto: Citynewstv