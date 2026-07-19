Königlicher Besuch nach fast einem Jahr Pause: So lange bleibt die Queen Mary 2 noch in Hamburg

Hamburg - Fast ein Jahr ist es her, dass die "Queen Mary 2" in Hamburg zu Besuch war. Am Sonntag machte das Schiff dann endlich wieder am Cruise Center Steinwerder am Kronprinzkai fest.

Am frühen Sonntagmorgen ist die "Queen Mary 2" in Hamburg eingelaufen. © Citynewstv

Offiziell war die Ankunft für 7 Uhr am Sonntagmorgen geplant. Doch tatsächlich erreichte die "Queen Mary 2" den Hafen nach Angaben des NDR bereits drei Stunden früher. Noch bis circa 19 Uhr kann der 345 Meter lange Ozeanriese am Cruise Center bestaunt werden.

Während des Aufenthalts findet ein Teilgästewechsel statt: Vor allem deutschsprachige Reisende verlassen den Oceanliner oder gehen für ihre nächste Etappe an Bord.

Die Rückkehr des Schiffs in die Hansestadt ist für viele Hamburger etwas Besonderes. Der Dampfer ist seit mehr als 20 Jahren immer wieder Gast im Hamburger Hafen.

Nach der Fertigstellung im Jahr 2003 wurde das Schiff 2004 von Queen Elizabeth II. getauft und hat sich seitdem eine große Fangemeinde aufgebaut. Platz bietet der Ozeanriese für bis zu 2620 Passagiere.