HHLA-Vorstand empfiehlt Annahme des MSC-Angebots: Hafenmitarbeiter treten in "wilden Streik"

Dazu sei eine Begründete Stellungnahme nach Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz zu dem von MSC vor zwei Wochen unterbreiteten Angebot veröffentlicht worden, teilte der Hafenlogistiker am Montag mit.

MSC hatte in dem Angebot 16,75 Euro pro Aktie geboten. Nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion soll die HHLA als Gemeinschaftsunternehmen geführt werden, an der die Stadt mindestens 50,1 Prozent und MSC maximal 49,9 Prozent halten.

"Als Vorstand haben wir in den vergangenen Wochen die für die HHLA und unsere Stakeholder relevanten Aspekte der Transaktion aktiv in intensiven Gesprächen mit der Stadt Hamburg und MSC adressiert und weitestgehend in einem verbindlichen Vorvertrag abgesichert", sagte HHLA-Vorstandschefin Angela Titzrath.

Dabei seien erweiterte Zusagen für die langfristige Entwicklung der HHLA erreicht worden.