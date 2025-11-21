Hubschrauber kreist seit Stunden über der Stadt: Das ist der kuriose Grund
Hamburg - Was ist da denn los? Seit den Morgenstunden dröhnt über dem Westen von Hamburg ein Hubschrauber.
Wie auf flightrader24 zu sehen war, kreiste der Heli über dem Walter-Möller-Park im Stadtteil Altona.
Der Grund: Dort wurden Baumpflegearbeiten auf dem Jüdischen Friedhof durchgeführt, und der Hubschrauber transportierte die gefällten Baumstämme per Seil in den benachbarten Park.
Dort warteten bereits weitere Arbeiter und verarbeiteten das Holz. Der Walter-Möller-Park war während des Einsatzes für Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Um kurz vor elf Uhr war der Spuk vorbei.
Titelfoto: Robert Stoll/TAG24