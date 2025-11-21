Hubschrauber kreist seit Stunden über der Stadt: Das ist der kuriose Grund

Hamburg - Was ist da denn los? Seit den Morgenstunden dröhnt über dem Westen von Hamburg ein Hubschrauber.

Der Hubschrauber kreist seit den Morgenstunden über Hamburg-Altona und transportiert gefällte Baumstämme. © Robert Stoll/TAG24

Wie auf flightrader24 zu sehen war, kreiste der Heli über dem Walter-Möller-Park im Stadtteil Altona.

Der Grund: Dort wurden Baumpflegearbeiten auf dem Jüdischen Friedhof durchgeführt, und der Hubschrauber transportierte die gefällten Baumstämme per Seil in den benachbarten Park.



