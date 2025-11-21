Hubschrauber kreist seit Stunden über der Stadt: Das ist der kuriose Grund

Ein Hubschrauber ist seit dem Morgen stundenlang über Hamburg-Altona gekreist. Der Grund war kurios.

Von Robert Stoll

Hamburg - Was ist da denn los? Seit den Morgenstunden dröhnt über dem Westen von Hamburg ein Hubschrauber.

Der Hubschrauber kreist seit den Morgenstunden über Hamburg-Altona und transportiert gefällte Baumstämme.
Der Hubschrauber kreist seit den Morgenstunden über Hamburg-Altona und transportiert gefällte Baumstämme.  © Robert Stoll/TAG24

Wie auf flightrader24 zu sehen war, kreiste der Heli über dem Walter-Möller-Park im Stadtteil Altona.

Der Grund: Dort wurden Baumpflegearbeiten auf dem Jüdischen Friedhof durchgeführt, und der Hubschrauber transportierte die gefällten Baumstämme per Seil in den benachbarten Park.


Am Boden werden die Stämme zu Kleinholz gemacht.
Am Boden werden die Stämme zu Kleinholz gemacht.  © Robert Stoll/TAG24

Dort warteten bereits weitere Arbeiter und verarbeiteten das Holz. Der Walter-Möller-Park war während des Einsatzes für Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Um kurz vor elf Uhr war der Spuk vorbei.

Titelfoto: Robert Stoll/TAG24

Mehr zum Thema Hamburg Lokal: