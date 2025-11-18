Nachbarn bestürzt nach Tod einer Familie im Türkei-Urlaub

Hamburg/Istanbul - Nach dem Tod von zwei Kindern (3, 6) und ihren Eltern in Istanbul haben Menschen in Hamburg Blumen an die Wohnungstür der Familie gelegt. Eine Nachbarin erzählt von der Schockstarre in dem Mehrfamilienhaus.

Die Nachbarn drücken an der Wohnungstür ihr Mitleid aus. © NEWS5 / René Schröder

Rote Grabkerzen brennen neben zwei kleinen Rollern, die nie wieder benutzt werden. Auch Kuscheltiere und liebevolle Briefe haben Nachbarn vor der Tür abgelegt, hinter der sich noch bis vor Kurzem das blühende Leben abspielte.

"Mir lief es eiskalt den Rücken runter und ich bin noch nicht damit durch. Das nimmt einen einfach mit. So eine junge Frau und ihr Mann. Und die Kinder", sagt Regina Braun, die im gleichen Haus unter der verstorbenen Familie wohnt, gegenüber News5.

Sie beschreibt sie als eine sehr liebe Familie, die Kinder seien niedlich und hilfsbereit gewesen.

"Den Lütten [den Jungen, Anm. d. Red] hatte ich vor dem Urlaub noch gesehen. Der war fröhlich. Und er hat immer erzählt von der Schule. Und er war so stolz, dass er jetzt zur Schule geht", sagt die bestürzte Nachbarin.

Jeder im Haus sei schockiert über den plötzlichen Tod der Familie. "Oben haben wir jetzt so einen kleinen Schrein gemacht, dass wir denen unser Beileid aussprechen", erzählt Braun.

Es sei einfach unbegreiflich. "Wie kann so was heute noch passieren? Ich habe das auch in den Nachrichten gelesen, diese Pestizide, die das ja eventuell auch gewesen sein sollen. So was kann man doch nicht sprühen und dann die Leute da reinlassen", sagt die Nachbarin.