In diesen Stadtteilen wächst Hamburg besonders stark

Es gibt immer mehr Menschen in Hamburg. In den vergangenen 20 Jahren nahm die Bevölkerung deutlich zu. Die Zwei-Millionen-Marke ist in Reichweite.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Es gibt immer mehr Menschen in Hamburg. In den vergangenen 20 Jahren nahm die Bevölkerung deutlich zu. Die Bevölkerung von Hamburg wächst. (Archivbild) © Patrick Rosenkranz/Unsplash Zwischen 2002 und 2022 sind rund 233.100 Personen dazugekommen, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Das ist eine Zunahme um 14 Pro­zent. Damit waren am Stichtag 31.12.2022 1.945.532 Menschen in der Hansestadt gemeldet. Das Überschreiten der Zwei-Millionen-Marke ist scheinbar nahe. Doch erst 2031 dürfte es so weit sein, hieß es zuletzt vom Statistikamt. Hamburg Lokal Achtung, Giftköder! Hier ist für Hamburger Hundehalter Vorsicht geboten Das Wachstum der Stadt ist unterschiedlich verteilt. Die höchsten Zuwächse gab es in den Stadtteilen Rahlstedt (plus 10.972 Personen), Winterhude (9631 Personen), Harburg (7716 Personen), Langenhorn (6950 Personen) und Lokstedt (6812 Personen). Und wo sank die Einwohnerzahl? In Hausbruch (minus 483 Personen), Kleiner Grasbrook/Steinwerder (305 Personen) und auf der Veddel (304 Personen).

