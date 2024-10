Kaimauer wird saniert: Wann ist die Elbuferpromenade wieder frei?

Seit Ende 2017 ist die Flaniermeile gesperrt. Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (60, Grüne ) zeigte sich erfreut, dass nun ein Ende der Arbeiten in Sicht ist. Sie erinnerte an die Sanierung des Hans-Leip-Ufers knapp zwei Kilometer stromabwärts: "Nach Abschluss der Arbeiten ist die Strecke wieder zu einem beliebten Ausflugsziel geworden. Das wird uns auch in Neumühlen erwarten."

Dann werde der Rad- und Fußgängerweg zwischen dem Cruise-Center in Altona und Neumühlen wieder durchgängig nutzbar sein. Die aufwendige Sanierung soll rund 49 Millionen Euro kosten. "Das ist in der Tat viel Geld, aber es geht ja um Hamburgs Schokoladenseite, nämlich den Elbuferweg", sagte Dressel.

Auch an zahlreichen anderen Stellen an Elbe und Alster müssen Kaimauern saniert werden. In der Speicherstadt laufe ein Projekt, das eine halbe Milliarde Euro koste, erklärte Dressel. Die Sanierung aller Kais werde bis in die 30er-Jahre dauern.