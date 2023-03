Katze in Fenster eingeklemmt! Dann findet die Polizei einen verdächtigen Gegenstand

Hamburg - Eine im gekippten Fenster eines Mehrfamilienhauses eingeklemmte Katze hat am Sonntagmorgen in Hamburg einen Großeinsatz ausgelöst.

In der verwahrlosten Wohnung seien mehrere tote, einige abgemagerte Katzen und auch eine verdächtige Vorrichtung mit Drähten gefunden worden. Die Polizei schloss zunächst nicht aus, dass es sich um einen Sprengsatz handelte.

Weil kein Bewohner der Wohnung angetroffen wurde, verschafften sich Einsatzkräfte Zugang, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte.

Was mit den Katzen daraufhin geschah und wer in der Wohnung gemeldet ist, war am Sonntag zunächst unbekannt.