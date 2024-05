Zahl der gewaltorientierten Islamisten steigt in Hamburg

Hamburg - Die Zahl der von den Behörden als gewaltorientiert eingestuften Islamisten in Hamburg steigt.

Teilnehmer einer Islamisten-Demo in Hamburg. © Axel Heimken/dpa

"Mit Stand Ende 2023 werden 1520 Personen als gewaltorientiert eingestuft", heißt es in der Senatsantwort auf eine sogenannte Schriftliche Kleine Anfrage der Linken in der Bürgerschaft.

Im letzten Verfassungsschutzbericht waren für 2022 noch 1450 gelistet - entsprechend gibt es nun ein Plus von knapp fünf Prozent.

Seit 2019 nahm die Zahl der gewaltorientierten Islamisten in der Hansestadt sogar um gut 13 Prozent zu. Damals waren 1345 Islamisten vom Verfassungsschutz entsprechend eingestuft worden.

Aktuell werden laut Senatsantwort im Bereich "religiöse Ideologien" 19 Personen in Hamburg als Gefährder geführt - also als Menschen, denen die Polizei schwere Gewalttaten bis hin zu Terroranschlägen zutraut.

"Zehn der 19 Gefährder befinden sich derzeit entweder im In- oder im Ausland in Haft", heißt es in der Antwort. Weitere vier halten sich demnach im Ausland auf.

Das islamistische Gesamtpotenzial in der Stadt gab der Senat mit 1840 Personen an. Im Verfassungsschutzbericht 2022 lag diese Zahl noch bei 1755 Personen.