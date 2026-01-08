Kinder werden zu Baumeistern: LEGO Discovery Centre verlost ein Jahr freien Eintritt

Hamburg - Ein besonderes Ereignis für die ganze Familie steht im LEGO Discovery Centre in Hamburg an. Die Kleinen können zu großen Bau-Helden werden und sogar ein Jahr freien Eintritt gewinnen.

Sechs Kinder haben die Chance, Teil der "Creative Crew" des LEGO Discovery Centres zu werden. © LEGO Discovery Centre Hamburg / Anna-Lena Ehlers

Sechs Kinder sucht das LEGO Discovery Centre, das seine Heimat seit Sommer 2025 in der HafenCity gefunden hat, um eine besondere "Creative Crew" aufzubauen.

Die kleine Gruppe aus Fans der bunten Steine soll dabei nicht nur die Erlebnis-Einrichtung für ein Jahr repräsentieren, sondern erhält auch einige Vorteile.

Neben einem Jahr freien Eintritt warten auf die sechs Auserwählten verschiedene Events und Workshops, an denen die kleinen Baumeister teilnehmen dürfen. Außerdem gewinnen sie immer wieder Einblicke hinter die Kulissen, heißt es vonseiten des Centres.

Miriam Wolframm, General Managerin des LEGO Discovery Centre Hamburg, freut sich, dass es auch 2026, wie bereits im Jahr der Eröffnung, eine "Creative Crew" geben wird. Mit dem Kinder-Team wolle man zeigen, dass gerade die Kleinen im LEGO-Paradies das Sagen haben.

"Wir haben mit dem LEGO Discovery Centre einen deutschlandweit einmaligen Ort geschaffen, an dem Kinder und ihre Familien ihrer Fantasie freien Lauf lassen können und eine intensive gemeinsame Zeit voller Spaß verbringen. Wir danken von Herzen den Kindern, die Teil der allerersten 'Creative Crew' waren. Sie haben uns vor, während und nach der Eröffnung großartig begleitet und inspiriert."