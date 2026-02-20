Mann stürzt mit Rollator auf Gleise: Ersthelfer bringen sich in Lebensgefahr

Hamburg - Drama am S-Bahnhof in Hamburg : Freitagnacht stürzte ein Mann mit seinem Rollator in das Gleisbett. Zwei Ersthelfer wollten ihn retten und brachten sich selbst in Gefahr.

Feuerwehrleute konnten den Mann von den Gleisen retten. © Bundespolizeiinspektion Hamburg

Gegen 0.25 Uhr stürzte ein 65-Jähriger mit seinem Rollator in das Gleisbett der S-Bahn-Station Ottensen, teilte die Bundespolizei Hamburg mit.

Dort blieb er regungslos liegen. Eine 30-jährige Frau und ein 32-jähriger Mann bemerkten den Mann und eilten ihm zur Hilfe.

Allerdings fuhren zu diesem Zeitpunkt noch regelmäßig die S-Bahnen.

"Die Helfer sollen im weiteren Verlauf den Verletzten über die Stromschiene hinweg neben die S-Bahn-Gleise verbracht haben", teilte ein Polizeisprecher mit.

Allerdings sei zu diesem Zeitpunkt noch keine Streckenabsperrung erfolgt und auch der Strom der Schienen wurde nicht abgeschaltet. Es bestand also Lebensgefahr.

Anschließend wurden die Rettungskräfte telefonisch zu dem Vorfall alarmiert und die Gleissperrung sowie das Abschalten des Stroms wurde gegen 0.33 Uhr veranlasst.