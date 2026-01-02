Lauter Knall in Hochhaus: Erst ein Schreckschuss, dann Reizgas
Hamburg - Plötzlich ein lauter Schuss, dann Reizgas: Im Stadtteil Harburg kam es am Freitagabend in einem Hochhaus zu Unruhe.
Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Hamburger Polizei auf Anfragen von TAG24 mitteilte, wurden die Polizisten gegen 20 Uhr zu einem Wohnhaus im Süderelbering gerufen.
Ein oder mehrere Unbekannte schossen im Flur eines Hochhauses mit einer Schreckschusswaffe. Anschließend versprühten sie dort Reizgas.
Nach Angaben der Polizei konnte kein Verdächtiger festgenommen werden.
Allerdings wird vermutet, dass sowohl der Schuss mit der Schreckschusspistole, als auch das Verteilen des Reizgases aus einer Wohnung heraus geschahen.
Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Verletzten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
