Metallsplitter auf Strecke! Ironman-Chaos in Hamburg, zahlreiche Teilnehmer gestoppt

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Beim Ironman in Hamburg ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Auf einem Teilabschnitt der Radstrecke lagen mehrere Metallsplitter auf dem Asphalt.

Von Claas Hennig

Hamburg - Beim Ironman in Hamburg ist es am Sonntag zu einem Zwischenfall gekommen.

Zahlreiche Sportler nehmen am Sonntag am Ironman in Hamburg teil.
Zahlreiche Sportler nehmen am Sonntag am Ironman in Hamburg teil.  © Georg Wendt/dpa

Auf einem Teilabschnitt der Radstrecke lagen mehrere Metallsplitter auf dem Asphalt. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um millimetergroße Kleinstteile. 

Etwa 50 Teilnehmer seien durch Raddefekte gestoppt worden, hieß es von der Polizei.

Nach Medienberichten mussten sogar bis zu 150 Triathleten ihr Rennen unterbrechen. Das Profifeld war nicht betroffen.

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Auf einem Teilabschnitt der Radstrecke lagen mehrere Metallsplitter auf dem Asphalt.
Auf einem Teilabschnitt der Radstrecke lagen mehrere Metallsplitter auf dem Asphalt.  © Christoph Seemann

Über die Hintergründe wollte der Polizei-Mitarbeiter nichts sagen. Mutmaßungen, es handele sich um einen Anschlag, nannte er "Spekulation".

Titelfoto: Fotomontage: Georg Wendt/dpa, Christoph Seemann

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