Tierischer Einsatz für die Bundespolizei: S-Bahn lahmgelegt

Hamburg - Am Sonntag haben Gänse in Hamburg für eine Gleissperrung gesorgt. Die Bundespolizei musste eingreifen.

Die Polizisten fingen eine Gans ein. © Bundespolizeiinspektion Hamburg

Gegen 15 Uhr meldeten Anwohner mehrere Gänse im Gleisbereich zwischen den Haltestellen Hochkamp und Klein Flottbek, teilte die Bundespolizei mit.

Die Beamten ließen die Gleise sperren und den Strom abschalten und suchten den Bereich nach den Tieren ab.

Eine Gans wurde dabei noch im Gleisbereich entdeckt. Sie wurde von den Polizisten eingefangen und noch vor Ort der Schwanenrettung Hamburg übergeben.

