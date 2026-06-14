Motorradgottesdienst in Hamburg: Nur wenige Biker am Michel

Hamburg - Bereits zum 43. Mal feierten Motorradliebhaber den alljährlichen Motorradgottesdienst am Michel in Hamburg .

Etwa 170 Menschen fanden sich zum Gottesdienst im Hamburger Michel ein. © Markus Scholz/dpa

Mit Musik, Segensbändchen und Totengedenken wurde in diesem Jahr unter dem Motto "Achtung erfahren ..." für ein respektvolles Miteinander auf den Straßen und im Leben eingestanden, wie der Verein Mogo Hamburg in der Nordkirche e.V. mitteilt.

Etwa 170 Menschen fanden sich zum Beginn des Gottesdienstes in der Kirche ein, eine Teilnehmerzahl, die kaum erahnen lässt, dass der Motorradgottesdienst mit dem anschließenden Konvoi einst Massen von bis zu 30.000 Menschen angezogen hat.

Nach Angaben des Organisators handelte es sich um den größten Gottesdienst für Motorradfahrer in ganz Europa. Bereits in den vergangenen Jahren ging die Teilnehmeranzahl zurück.