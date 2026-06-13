Sommerfreibäder in Hamburg machen wieder dicht: Das ist der Grund

Hamburg - Statt heißen Sommertagen gibt es in der Hansestadt in der letzten Zeit immer wieder Regengüsse sowie Temperaturen unter 20 Grad. Das hat Folgen für die Freibäder .

Wegen des schlechten Wetters bleiben die meisten Freibäder von Bäderland Hamburg erst mal geschlossen. (Symbolfoto) © Julian Weber/dpa

Daraus zieht das Bäderland Hamburg seine Konsequenzen und schließt seine reinen Freibäder, wie das Unternehmen auf Instagram mitteilte.

"Aufgrund der aktuellen Wetterlage und der sehr starken Besucher-Rückgänge schließen wir sofort bis einschließlich Montag unsere reinen Sommerfreibäder", hieß es in dem Social-Media-Post.

Betroffen davon sind die Freibäder in Marienhöhe, Neugraben, Osdorfer Born und das Naturbad Stadtparksee.

Die Kombibäder Finkenwerder und Billstedt wechseln ausschließlich in den Hallenbad-Betrieb. Das Bad in Finkenwerder hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. In Billstedt können die Besucher zwischen 11 und 19 Uhr das Hallenbad nutzen.

Allerdings seinen am Montag beide Bäder wegen Schul- und Vereinsschwimmen für die Öffentlichkeit geschlossen.