Nach Amoklauf in Hamburg: Alle Verletzten sind außer Lebensgefahr

Blumen und Kerzen wurden nach dem Amoklauf vor dem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg abgelegt. Alle Schwerverletzten sind mittlerweile außer Lebensjgefahr. © Christian Charisius/dpa

Niemand sei mehr in Lebensgefahr, sagte der Sprecher der Glaubensgemeinschaft in Norddeutschland, Michael Tsifidaris, am Freitag NDR info. "Das ist die schönste Nachricht dieses Tages, in der Tat, die uns auch das erste Lächeln auf die Lippen zaubert."

Bei der Gewalttat am Donnerstag vergangener Woche hatte der 35-jährige Philipp F. - ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas - bei einer Gemeindeversammlung im Hamburger Norden sieben Menschen getötet, darunter ein ungeborenes Kind. Anschließend brachte er sich selbst um. Insgesamt neun Menschen wurden verletzt, acht davon schwer.

Tsifidaris kündigte an, dass die Zeugen Jehovas - unabhängig von dem am Sonntag in der Hauptkirche St. Petri geplanten ökumenischen Gottesdienst - am übernächsten Wochenende eine eigene Trauerfeier für die Opfer planten, um "dem Wunsch der Angehörigen und dem Gedenken der Opfer gerecht zu werden".

Gespräche mit der Stadt dazu liefen bereits. "Und wir werden auch Wege finden, wie auch die breitere Öffentlichkeit auf diese Weise Anteil nehmen kann", sagte er.