Bibi bricht ihr Schweigen: Das ist der Grund für ihre Tränen

Bibi (32) zeigt sich in einem Instagram-Reel aufgelöst und geschockt von der angeblichen Massentierhaltung bei Edeka. © Bildmontage: Instagram/Bianca Heinicke

Zwei Tage zuvor hatte die 32-Jährige ihre Fans mit einem rätselhaften Beitrag in Sorge versetzt.

Vor einem rosa Hintergrund prangte ein gebrochenes Herz, dazu schrieb sie: "Ich bin sooo traurig und enttäuscht …" – doch ohne jede Erklärung. Viele ihrer Follower zeigten sich irritiert, einige warfen ihr sogar Clickbait vor.

Jetzt wird klar, was Bibi so aufgewühlt hat: In einer neuen Story und einem Posting prangert sie massive Tierquälerei an – mit schockierenden Bildern aus Schweinemastanlagen, die Edeka mit Fleisch beliefern sollen.

"Das muss unbedingt ein Ende finden!" schreibt Bibi, und fordert ihre Fans gleichzeitig dazu auf, einen offenen Brief zu unterschreiben.

Dazu verlinkt sie auf eine Aktion von Greenpeace, die Edeka dazu auffordert, Fleisch aus den besonders umstrittenen Haltungsformen 1 und 2 aus dem Sortiment zu nehmen.