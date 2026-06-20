Hamburger Michel während Konzert evakuiert! Das steckt dahinter

Hamburg - Vermeintlicher Alarm in Hamburg : Am Samstag wurde der Michel während eines Konzerts evakuiert. Eine Überraschung war das für die mehr als 1500 Besucher allerdings nicht.

Im Hamburger Michel wurde am Samstag eine umfassende Evakuierungsübung durchgeführt. © Citynewstv

Der Grund: Erstmals führten die Verantwortlichen eine Evakuierungsübung in einem derartigen Umfang durch - "um am Michel die Abläufe für einen Notfall zu testen", wie es in einer vorherigen Ankündigung hieß.

Die Übung fand während eines Orgelkonzerts mit Michelkantor Magne H. Draagen statt und sollte dazu beitragen, "das Zusammenspiel zwischen den ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern sowie den Rettungskräften zu optimieren".

Für die Simulation hatten die Verantwortlichen nach Menschen unterschiedlichen Alters gesucht. Insbesondere Rollstuhlfahrer und Menschen, die einen Rollator nutzen, waren ausdrücklich eingeladen, um die Barrierefreiheit der Evakuierungsmaßnahmen testen zu können.

"Alle Teilnehmenden leisten mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in zukünftigen Veranstaltungen", teilten die Verantwortlichen zuvor mit.