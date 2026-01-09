Sensation aus Tokio kommt erstmalig nach Europa und soll noch 2026 eröffnen

Hamburg - Es ist eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Tokios und fester Bestandteil nahezu jeder Reiseempfehlung: das "teamLab Planets". Bald jedoch muss man für das immersive Kunsterlebnis nicht mehr nach Japan fliegen. Noch in diesem Jahr soll dieses auch in Hamburg erlebbar sein. Dafür wurde sogar extra ein eigener Gebäudekomplex mitten in der HafenCity gebaut.

Noch muss man sich die Kunstwelten vorstellen: der Rohbau des "UBS Digital Art Museums" in der HafenCity. © UBS Digital Art Museum / Maximilian Pohlmann

Mit dem "UBS Digital Art Museum" entsteht dort seit mehreren Jahren eines der größten Museen Europas, das sich ausschließlich der digitalen und immersiven Kunst widmet. Namensgeberin des Museums ist die Schweizer Großbank "UBS", die damit ihr Engagement im Kunst- und Kulturbereich fortsetzen möchte.

Auf rund 6500 Quadratmetern, mit Deckenhöhen von bis zu zwölf Metern, sollen großformatige, interaktive Kunstwerke neue Maßstäbe setzen.

Diese entstehen in Zusammenarbeit mit dem 2001 in Tokio gegründeten und inzwischen internationalen Kunstkollektiv "teamLab", welches aus Künstlern, Programmierern, Ingenieuren und Architekten besteht.

Ihre Werke sind keine bloßen Projektionen, sondern dynamische, sich stetig verändernde Kunstwelten, die auf die Bewegungen und Interaktionen der Besuchenden reagieren.

Initiiert wurde das geplante Museum in Hamburg von Unternehmer und Xing-Gründer Lars Hinrichs (49), der die immersive Kunst von teamLab erstmals in Tokio erlebte und nach eigenen Angaben sofort begeistert war. Für ihn sei es ein Herzensprojekt, diese Erfahrungen nach Hamburg und in dieser Dimension auch erstmals nach Europa zu bringen.



Das Projekt wurde bereits 2019 angekündigt, der offizielle Baubeginn erfolgte aber erst am 26. April 2023 mit dem Spatenstich am Baakenhafen in der HafenCity. Inzwischen ist der Bau nach Angaben des Museums weit fortgeschritten: "Wir sind tatsächlich mitten im Aufbau und sind jetzt beim Innenausbau." Ziel ist es, noch dieses Jahr zu eröffnen.