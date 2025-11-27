"The Whale": Größter Indoor-Screen Deutschlands kommt nach Hamburg

Hamburg - Riesengroß und hoch über den Köpfen der Menschen: Bald soll der neue Werbe-Screen "The Whale" im Hauptbahnhof von Hamburg "schweben".

38 Meter breit und neun Meter hoch wird der neue Bildschirm in der Wandelhalle vom Hamburger Hauptbahnhof. © Ströer

An der Nordseite der Wandelhalle entsteht der größte digitale 3D-Screen Deutschlands, kündigt Ströer an.

Über 342 Quadratmeter groß - 38 Meter breit und neun Meter hoch - wird der neue "Public Video Giant Screen" sein, den Ströer auch "The Whale", also auf Deutsch "den Wal", nennt.

Ab dem 15. Dezember sollen auf dem riesigen Bildschirm täglich von 6 bis 24 Uhr Videos über den Screen flimmern.

"Das ist Innovation im Spannungsfeld zwischen Denkmalschutz und Digitalisierung, Verkehrsknotenpunkt und 3D-Erlebnis – mit dem Public Video Giant an der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs realisieren wir ein Projekt, das in Größe, Lage und technologischem Anspruch einzigartig in Deutschland ist", sagt Alexander Stotz, CEO Ströer Media Deutschland GmbH.

Laut Ströer erlange der neue Bildschirm durch seine Größe und Qualität gerade eine hohe Aufmerksamkeit an Orten, wo viele Menschen zusammenkommen.

Außerdem spiele die Position des Bildschirms eine zentrale Rolle.