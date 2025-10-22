Nirgendwo wird so viel von zu Hause gearbeitet wie in Hamburg

In Hamburg arbeitete 2024 mehr als ein Drittel der Beschäftigten mindestens einmal pro Woche im Homeoffice – bundesweit der Spitzenwert.

Von Birgitta von Gyldenfeldt

Hamburg - 35,6 Prozent der Arbeitnehmer und Beamten in Hamburg haben im vergangenen Jahr mindestens einen Tag in der Woche von zu Hause aus gearbeitet.

In Hamburg arbeiten deutschlandweit die meisten Leute im Homeoffice. (Symbolbild)
In Hamburg arbeiten deutschlandweit die meisten Leute im Homeoffice. (Symbolbild)  © Bildmontage:Fabian Strauch/dpa/dpa-tmn, 123RF/chris77ho

Damit hat die Hansestadt die höchste Homeoffice-Quote aller Bundesländer aufgewiesen, wie das Statistikamt Nord auf Basis der Ergebnisse des Mikrozensus mitteilte.

Der Bundesdurchschnitt lag demnach bei 22,7 Prozent der abhängig Beschäftigten (ohne Auszubildende). Zu den abhängig Beschäftigten zählen Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Beamtinnen und Beamte.

Die bundesweit höchsten Homeoffice-Quoten gab es nach Hamburg in Berlin (31,2 Prozent) und Hessen (27,4 Prozent). Die geringsten Homeoffice-Quoten wiesen Mecklenburg-Vorpommern (14,1 Prozent), Thüringen (13,5 Prozent) und Sachsen-Anhalt (10,9 Prozent) auf.

Schleswig-Holstein liegt mit 22,9 Prozent auf dem sechsten Platz im Bundesvergleich.

Gegenüber dem Jahr 2021 sank die Homeoffice-Quote in Hamburg nach Angaben der Statistiker um 2,8 Prozentpunkte. Das ist der zweitstärkste Rückgang nach Berlin (minus 3,9 Prozentpunkte). Die bundesweite Homeoffice-Quote sank im Vergleich zu 2021 nur geringfügig um 0,7 Prozentpunkte.

