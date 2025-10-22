Towers-Talent (10) kämpft gegen den Tod: Ihm bleiben nur noch Wochen

Hamburg - Dean (10) hatte den Kampf gegen den Krebs eigentlich schon gewonnen, doch dann plagen ihn plötzlich Bauchschmerzen. Jetzt bleiben ihm nur noch Wochen und eine letzte Chance.

Dean (10) hat schon einen monatelangen Kampf gegen die Krankheit hinter sich. © DKMS

Es fing alles recht harmlos an. Mit dem Verdacht auf eine Blinddarmentzündung kam der Junge Anfang des Jahres ins Krankenhaus, die dortigen Untersuchungen brachten allerdings etwas viel Schlimmeres zutage.

Eine Verdickung im Darm, die sich im März als Burkitt-Lymphom herausstellte - eine aggressive Krebsform. Es begann eine Chemotherapie, bis die Symptome im August schließlich fort waren und der Zehnjährige nach Hause durfte.

Zwei Wochen lang konnte der hilfsbereite Junge ganz normal am Leben teilnehmen, seine Freunde treffen. Dann folgte der Rückschlag. Die Bauchschmerzen kehrten zurück und die Untersuchung zeigte, dass der Krebs noch da ist.

Am 8. Oktober begann die zweite Chemotherapie, die nun für neun Wochen fortgesetzt wird. An Basketballspielen - seine große Leidenschaft - ist nicht zu denken. Seine einzige Chance ist eine Stammzellenspende, doch einen passenden Spender gibt es noch nicht.

Seine Familie und seine Freunde haben jetzt eine Registrierungsaktion ins Leben gerufen. Ein letzter Hilfeschrei, denn ohne Spender läuft Deans Zeit ab.

Eine dritte Chemotherapie würde er nicht überleben, lautet die düstere Prognose der behandelnden Ärzte.