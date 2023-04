OMR-Gründer Philipp Westermeyer über seine Hochschulvision für Hamburg

Hamburg - Vom 9. bis 10. Mai steigt in Hamburg die diesjährige Ausgabe des OMR-Festivals, einer der größten Digital- und Marketingkonferenzen Europas. Im Podcast "Feel Hamburg" des NDR sprach Gründer Philipp Westermeyer (44) unter anderem über seine Vision für Hamburg .

Richtete im Jahr 2011 erstmals die Marketing- und Digitalkonferenz OMR aus: Gründer Philipp Westermeyer (44). © Jonas Walzberg/dpa

Wäre er König von Hamburg, so der Tech-Unternehmer in dem Podcast von NDR 90,3, würde er sich "dafür einsetzen, dass eine Uni geschaffen wird, die sich mit dem Thema Software, Softwareentwicklung und IT im weitesten Sinne beschäftigt. Wo die Topkräfte ausgebildet werden."

Doch nicht einfach nur Spitzenpersonal soll an der Hochschule ausgebildet werden, nach Westermeyers Vorstellung solle mit der Uni "ein weltweiter Anziehungspunkt" geschaffen werden, von dem man sagen könne "in Hamburg gibt es Rahmenbedingungen, gibt es einen Ort, eine Universität, die ist die beste weltweit für dieses Thema."

Warum von dem Angebot einer solchen Ausbildung auch die Stadt an sich und die lokale Wirtschaft profitieren würden, verriet Westermeyer in dem Podcast auch.