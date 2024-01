13.01.2024 21:59 Polizeieinsatz an Hamburger Schule: Personen im Gebäude

In Hamburg wurden in einer Schule in Hamburg-Eimsbüttel mehrere Personen festgestellt.

Von Nora Petig

Hamburg - Mehrere Personen haben sich am Samstagabend in Hamburg-Eimsbüttel wohl unberechtigterweise Zutritt zu einer Schule verschafft. Mehrere Streifenwagen sind am Samstagabend am Einsatzort. © TAG24/Alice Nägle Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Personen gegen 21.12 Uhr festgestellt. Es kam zu einigen Ingewahrsamnahmen, so der Sprecher. Eine abschließende Zahl gab es am Abend aber noch nicht. Zum Alter der Personen konnten ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ist mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Der Einsatz dauere derzeit noch an.

