Achtung, Vollsperrung! Wasserrohrbruch sorgt für Verkehrschaos
85 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Hamburg - Schon wieder ein Wasserrohrbruch in der Hansestadt! In Eißendorf ist der Marmstorfer Weg seit dem frühen Dienstagabend in beide Richtungen gesperrt.
Wie die Hamburger Polizei mitteilte, geht zwischen Bremer Straße und Dahlenkamp nichts mehr.
Nach Angaben der Polizei ist auch der Gehweg von der Sperrung betroffen. Die Wasserwerke seien bereits vor Ort, um den Schaden zu untersuchen.
Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich in größtmöglichem Abstand zu umfahren.
Wie lange die Sperrung andauert, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.
Bereits vergangene Woche gab es einen Wasserrohrbruch in Harburg, der für Verkehrsbehinderungen sorgte.
Titelfoto: Lenthe-Medien/Reimer