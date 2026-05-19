Achtung, Vollsperrung! Wasserrohrbruch sorgt für Verkehrschaos

Hamburg - Schon wieder ein Wasserrohrbruch in der Hansestadt! In Eißendorf ist der Marmstorfer Weg seit dem frühen Dienstagabend in beide Richtungen gesperrt.

Der Marmstorfer Weg in Eißendorf ist momentan in beide Richtungen gesperrt. © Lenthe-Medien/Reimer

Wie die Hamburger Polizei mitteilte, geht zwischen Bremer Straße und Dahlenkamp nichts mehr.

Nach Angaben der Polizei ist auch der Gehweg von der Sperrung betroffen. Die Wasserwerke seien bereits vor Ort, um den Schaden zu untersuchen.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich in größtmöglichem Abstand zu umfahren.