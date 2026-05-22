Hitze zu Pfingsten: Freibäder in Hamburg starten in Sommersaison

Hamburg - Sommerliche Temperaturen, Zeit zum Planschen: Sechs Freibäder in Hamburg starten zum langen Pfingstwochenende in die Sommersaison.

Zum Sommerwetter um Pfingsten öffnen sechs Hamburger Freibäder. Darunter das auch das Kaifubad in Eimsbüttel. © Georg Wendt/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert bis zu 28 Grad Höchsttemperatur am Samstag.

Das Naturbad Stadtparksee, Hamburgs größte Freibad-Wasserfläche, hat bereits geöffnet. "Im Freibad schwimmen zu können, ist ein Lebensgefühl", sagte der Sprecher des Schwimmbadbetreibers Bäderland Hamburg, Michael Dietel.

"Das ist, wie wenn die Alsterschwäne herausgelassen werden und die Eisdielen ihre Tische nach draußen stellen."

Rekordbesucherzahlen erwartet Dietel über Pfingsten jedoch nicht. Denn der DWD rechnet zeitweise am Samstag mit Schauern und teils mit Bewölkung

Am Sonntag erwarten die Meteorologen wieder mehr heitere Abschnitte. "Wir machen keine Sperenzien, wir öffnen und freuen uns über hoffentlich schönes Wetter", sagt Dietel.

Zu Saisonbeginn werden Dietel zufolge die Bäder moderat besucht. Sechs Badeanstalten öffnen, darunter sind das Kaifubad und die Bäder in Billstedt und Neugraben. Im Juni soll zusätzlich das Freibad Bondenwald öffnen. Dort müssen noch Frostschäden vom vergangenen Winter behoben werden.