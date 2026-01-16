Raubüberfall auf Juwelier: Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Hamburg - Polizei im Großeinsatz: Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg hat es am Freitagnachmittag einen Raubüberfall auf einen Juwelier gegeben.

Am Freitagnachmittag gab es einen Raubüberfall in einem Hamburger Juweliergeschäft. © NEWS5 / Sebastian Peters

Gegen 13.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Veringstraße gerufen, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

"Die Täter sind nach der Tat mit einem Pkw geflüchtet", erklärte der Sprecher weiter. Bei dem Überfall sei außerdem mutmaßlich Gewalt gegenüber einem Angestellten des Ladens ausgeübt worden sein.

Aktuell fahnden die Einsatzkräfte nach den Tätern. Zeitweise seien rund 20 Streifenwagen im Einsatz gewesen. Auch der Polizeihubschrauber "Libelle" ist mit in der Luft.