Reizgas-Alarm an Schulen im Norden, mehrere Verletzte
Hamburg/Lübeck - Beunruhigende Szenen in der Hansestadt am Montagvormittag: Personen sollen in einer Hamburger Schule in Eppendorf Reizgas eingeatmet haben.
Gleich mehrere sollen dadurch verletzt worden sein, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24. Die Anzahl der Verletzten ist jedoch nicht genau bekannt und soll sich zwischen fünf und elf Personen befinden.
Die Feuerwehr hingegen habe keine Verletzten gemeldet. Auf die Frage hin, ob Teile der Schule evakuiert werden mussten, konnte der Polizeisprecher keine Angaben machen. Lediglich mit wenigen Streifenwagen seien die Beamten vor Ort gewesen.
Der Vorfall in Hamburg ist jedoch nicht der einzige Einsatz an einer Schule im Norden.
Auch in Lübeck hat es am Montag einen ähnlichen Vorfall gegeben. Nach dem mutmaßlichen Versprühen von Reizgas hat es dort an einer Schule am Vormittag einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegeben. In dem Schulgebäude soll auch hier vermutlich Pfefferspray versprüht worden sein.
"Etliche Personen sollen Beschwerden haben und werden versorgt", gab die Polizei nach Angaben von dpa an. Das Gebäude wurde evakuiert.
Titelfoto: NEWS5 / Kevin Kobus