Reizgas-Alarm an Schulen im Norden, mehrere Verletzte

Hamburg/Lübeck - Beunruhigende Szenen in der Hansestadt am Montagvormittag: Personen sollen in einer Hamburger Schule in Eppendorf Reizgas eingeatmet haben.

An einer Schule in Eppendorf in Hamburg hat es am Montag einen Einsatz gegeben, nachdem dort Reizgas versprüht wurde. © NEWS5 / Kevin Kobus

Gleich mehrere sollen dadurch verletzt worden sein, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24. Die Anzahl der Verletzten ist jedoch nicht genau bekannt und soll sich zwischen fünf und elf Personen befinden.

Die Feuerwehr hingegen habe keine Verletzten gemeldet. Auf die Frage hin, ob Teile der Schule evakuiert werden mussten, konnte der Polizeisprecher keine Angaben machen. Lediglich mit wenigen Streifenwagen seien die Beamten vor Ort gewesen.

Der Vorfall in Hamburg ist jedoch nicht der einzige Einsatz an einer Schule im Norden.