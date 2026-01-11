Reizgas-Angriff in Bar auf St. Pauli: Betreiber suchen Zeugen

Hamburg - In der Nacht zum Sonntag hat ein bislang unbekannter Täter in der "DADDYS BAR" im Hamburger Stadtteil St. Pauli mit Reizgas gesprüht.

Adrian Gehrig-Torres und René Lugerth sind Betreiber der "DADDYS BAR". © DADDYS BAR

Fünf Barbesucher wurden durch die Tat leicht verletzt, drei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Unbekannte flüchtete.

Bisher gibt es keine Informationen zum Täter oder zu den Hintergründen der Reizgas-Attacke. "Wir betrachten diese Tat als gezielten Angriff auf unsere Community und die Hamburger Club- und Barszene", teilten die Betreiber nach dem Vorfall mit.

Die Inhaber René Lugerth und Adrian Gehrig-Torres bitten nun um Mithilfe. Gesucht werden Hinweise von Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gesehen haben, wie oder durch wen das Reizgas freigesetzt wurde, oder Personen bemerkt haben, die sich auffällig verhalten haben.