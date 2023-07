08.07.2023 18:50 948 Schlagermove-Unglück: Frau klemmt kopfüber in Leitertreppe von Party-Truck fest

Beim Schlagermove in Hamburg klemmte am Samstagnachmittag eine Frau in der Leitertreppe eines Party-Trucks fest!

Von Nora Petig

Hamburg - Autsch! Beim Schlagermove in Hamburg klemmte am Samstagnachmittag eine Frau in der Leitertreppe eines Party-Trucks fest! Rettungskräfte am Einsatzort. © Lenthe-Medien/Reimer Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf TAG24-Nachfrage erklärte, klemmte die Frau mit ihrem Oberschenkel in der Leiter fest und hing kopfüber herunter. Selbst befreien konnte sie sich nicht mehr. Dort hängend sei sie zunächst rettungsdienstlich versorgt worden. Hinzu alarmierte Feuerwehrkräfte konnten sie schließlich aus ihrer vermutlich sehr schmerzhaften Lage befreien. Hamburg Lokal 15-Jähriger flüchtet im Carsharing-Auto vor Zoll: Mehrere Personen verletzt Sie sei notärztlich untersucht und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Über das Ausmaß ihrer Verletzungen konnte die Feuerwehr am frühen Abend keine Auskunft geben.

