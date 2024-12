24.12.2024 11:40 9.016 Schwer verletzte Frau stirbt auf Gehweg

In Hamburg entdeckten Passanten am Sonntagmorgen eine schwer verletzte Frau auf dem Gehweg in der Kasernenstraße liegen. Leider kam für sie jede Hilfe zu spät.

Von Rosalie Fischer

Hamburg - In Hamburg entdeckten Passanten am Sonntagmorgen eine schwer verletzte Frau auf dem Gehweg in der Kasernenstraße. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Polizisten am Einsatzort Hintergründe zu dem Geschehen sind noch völlig unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. © Lenthe-Medien Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg am Sonntag auf TAG24-Nachfrage bestätigte, wurde die Frau gegen 9.37 Uhr aufgefunden. Sie blutete den Angaben nach stark aus einer Wunde, die einen großen Blutfleck verursachte. Alarmierte Rettungskräfte versuchten die Verletze noch zu reanimieren, leider ohne Erfolg. Sie verstarb noch auf dem Gehweg. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag gegenüber TAG24 bestätigte, handelte es sich bei dem Vorfall um einen Suizid. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123. Erstmeldung: 22. Dezember 12.25 Uhr, aktualisiert am 23. Dezember um 11.35 Uhr.

Titelfoto: Lenthe-Medien