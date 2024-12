22.12.2024 12:25 867 Schwer verletzte Frau stirbt auf Gehweg

In Hamburg entdeckten Passanten am Sonntagmorgen eine schwer verletzte Frau auf dem Gehweg in der Kasernenstraße liegen. Leider kam für sie jede Hilfe zu spät.

Von Rosalie Fischer

Hamburg - In Hamburg entdeckten Passanten am Sonntagmorgen eine schwer verletzte Frau auf dem Gehweg in der Kasernenstraße. Leider kam für sie jede Hilfe zu spät. Polizisten am Einsatzort Hintergründe zu dem Geschehen sind noch völlig unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. © Lenthe-Medien Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf TAG24-Nachfrage bestätigte, wurde die Frau gegen 9.37 Uhr aufgefunden. Sie blutete den Angaben nach stark aus einer Wunde, die einen großen Blutfleck verursachte. Alarmierte Rettungskräfte versuchten, die Verletze noch zu reanimieren, leider ohne Erfolg. Sie verstarb noch auf dem Gehweg. Hintergründe zu dem Geschehen sind noch völlig unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Titelfoto: Lenthe-Medien