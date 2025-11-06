Senat fordert Schadenersatz für "Hamburgs teuerstes Klo"

Der Hamburger Senat will das Bauunternehmen für die nicht nutzbaren Toilettenanlagen zahlen lassen. Über 2,2 Millionen Euro hat die Anlage schon gekostet.

Von Martin Fischer

Hamburg - "Hamburgs teuerstes Klo wird zugeschüttet!" - meinte der Steuerzahlerbund zur Entscheidung, bei einem millionenschweren Bauprojekt die Reißleine zu ziehen. Der Senat will sich das Geld wiederholen.

Die öffentliche Toilette in der Mönckebergstraße ist weiträumig abgesperrt. © Ulrich Perrey/dpa Der Hamburger Senat will die Bauunternehmen für den Millionenschaden an einer nicht weiter nutzbaren Toilettenanlage an der Mönckebergstraße haftbar machen. "Im Fall der Toilettenanlage auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz liegt eindeutig ein Fremdverschulden einiger ausführender Baufirmen vor", schreibt der Senat in seiner Antwort auf eine schriftliche Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Kaja Steffens, über die zuerst die "Hamburger Morgenpost" berichtet hatte. Mitte Oktober hatte die Entscheidung von Stadtreinigung (SRH) und Umweltbehörde, die mehr als zwei Millionen Euro teure unterirdische Anlage nach nur drei Monaten Betriebszeit und einem Wasserschaden zuzuschütten, für Wirbel gesorgt. Hamburg Lokal Zirkusdirektor packt aus: "In unserer Welt fließen auch viele Tränen" Die Kosten für die Anlage belaufen sich den Senatsangaben zufolge bisher schon auf 2,2 Millionen Euro. Darin noch nicht enthalten: "die Verfüllung des unterirdischen Hohlraumes mit Herrichtung der Oberfläche". Die Kosten seien dem Projekt noch hinzuzurechnen.

Schrott-Toilette kostete bereits 2,2 Millionen Euro

Laut dem Hamburger Senat hat die Öffentliche Toilette schon 2,2 Millionen Euro gekostet. © Ulrich Perrey/dpa Hauptgrund für den Schaden sei eine entgegen den Ausschreibungsanforderungen nicht eingebaute wasserundurchlässige Betonsohle, was "zum Eindringen von Sicker- und Grundwasser in erheblichem Maß führte", heißt es in der Senatsantwort.

Deshalb sei ein Schadenersatzverfahren eingeleitet worden, "das gewährleistet, dass der SRH, der Freien und Hansestadt Hamburg und damit im Ergebnis den Steuerzahler:innen möglichst kein Schaden entstehen wird". Die CDU-Abgeordnete Steffens sieht das skeptisch: "Wenn der Senat schreibt, dem Steuerzahler solle 'möglichst kein Schaden' entstehen, zeigt das bereits das ganze Ausmaß an Unsicherheit." Hamburg Lokal Zwei Jahre vor 50-jährigem Jubiläum: Sportverein meldet Insolvenz an Eine ordnungsgemäße Bauabnahme habe nicht stattgefunden, sonst wäre die fehlende Betonsohle sofort aufgefallen, sagte sie. Ihre Frage, wer als interne oder externe Bauüberwachung letztlich verantwortlich ist, ließ der Senat offen.

