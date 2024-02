Sky Bar, Insta-Café, Roboter-Kellner: Das sind die neuen Gastro-Highlights in der Hafencity

Hamburg - Das neue Überseequartier mit XXL-Einkaufszentrum in der Hafencity nimmt immer mehr Gestalt an. Jetzt wurden auch erste gastronomische Highlights angekündigt.

Wie die Betreiber des Westfield Hamburg-Überseequartier nun mitteilten, soll mit dem Restaurant "Elemente" und der "Air Bar" im 13. Stock auch südamerikanisches Flair in den Komplex einziehen. Beide gehören zur Rhubarb Hospitality Collection (RHC) aus London, die sich auf Luxus-Locations und Event-Gastronomie konzentriert. Doch was bedeutet das für den Standort in Hamburg ?

Dieses Café könnte vor allem Influencer und Influencerinnen anziehen. © EL&N/PR

Zu weiteren bereits angekündigten Gastronomie-Angeboten gehört auch das "Pesca – Theatre of Fisch", im Erdgeschoss des Bürogebäudes "Luv", das es bereits in den Niederlanden gibt. Auf der Speisekarte stehen Fisch und Meeresfrüchte, die sich die Besucher selbst aussuchen können. Der nachhaltige Ansatz: Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, sollen die Preise im Laufe des Tages kontinuierlich gesenkt werden.

Als "most instagrammable cafe in the world" kündigt sich zudem das EL&N an. Das Café gibt es bereits in Paris, Mailand oder Dubai und zieht nun erstmals auch in Norddeutschland ein.

Die rosafarbenen Innenräume und außergewöhnliche Getränke-Kreationen sollen vor allem die Influencer-Herzen höherschlagen lassen.