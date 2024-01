"Port des Lumières": Erstes immersives Kunstzentrum eröffnet in Hamburg

Hamburg - Hamburg bekommt eine neue Attraktion: Das digitale Kunstzentrum "Port des Lumières" eröffnet schon am 25. April 2024 in der Hafencity.

Damit ist der "Port des Lumières" nach ersten vorübergehenden Ausstellungen wie "Tutanchamun" und " Viva Frida Kahlo " in Ottensen und dem " Christmas Garden " im Botanischen Garten der Universität Hamburg das erste dauerhafte Angebot dieser Art in der Hansestadt.

Am Mittwoch gaben die Veranstaltenden das Eröffnungsdatum für das dauerhafte Zentrum für digitale immersive Kunst offiziell bekannt. Ursprünglich war von einer Eröffnung im Herbst 2023 die Rede gewesen. Nun können erste Tickets von Februar an gekauft werden.

So soll die Außenansicht des Ausstellungsortes "Port des Lumières" bereits Ende April aussehen. © Port de Lumières

"Hier werden Sie Kunst mit völlig neuen Augen sehen", ist sich Geschäftsführer Jan-Peter Becker sicher. Und weiter: "Wir freuen uns, dass die Eröffnung nun in greifbare Nähe rückt und wir schon bald die ersten Besucherinnen und Besucher in unseren neuen Räumen begrüßen können."

Tickets für das immersive Erlebnis kosten 17 Euro. Alle drei Ausstellungen sind im Preis enthalten. Weitere Informationen findet Ihr dazu hier.

Der "Port des Lumières" eröffnet damit gemeinsam mit dem neuen "Westfield Überseequartier" in der Hafencity. "Das Überseequartier ist der bisher beste aller unserer Veranstaltungsorte in Europa: eine Erlebniswelt für sich, fußläufig vom Stadtzentrum entfernt, in einem wachsenden Viertel und am Wasser gelegen und damit ein Ort, der nicht nur für die Hamburger Bevölkerung, sondern auch für Touristen attraktiv ist", erklärt Bruno Monnier, Präsident und Gründer von Culturespaces.

Das Überseequartier soll schon bald das größte Erlebnis- und Einkaufszentrum Nordeuropas werden.